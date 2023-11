Tranquillité séniors Tranquillité Séniors Neuvic Catégories d’Évènement: Corrèze

Réunion d'information : tranquillité séniors En partenariat avec l'Instance de Coordination de l'Autonomie de la Corrèze et le club Lou Micalets, la MSA du Limousin organise une réunion d'informations, à destination des séniors, pour leur donner toutes les clés pour être en sécurité à leur domicile :

Mercredi 15 novembre 2023 – à 14h30

Salle des fêtes – Avenue des Marronniers 19160 NEUVIC Au programme :

Présentation de Corrèze Téléassistance

⚖ Intervention du Conseil Départemental d’Accès au Droit pour l’accompagnement juridique ⚖

‍♂️ Prévention des arnaques, des démarches, des cambriolages… avec la Gendarmerie – Groupement de la Corrèze. Entrée gratuite, nous vous attendons nombreux !

Séniors Prévention

