Visite de ferme – EARL La Petite Beauceronne Trancrainville Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Trancrainville Visite de ferme – EARL La Petite Beauceronne Trancrainville, 13 septembre 2023, Trancrainville. Trancrainville,Eure-et-Loir David Eymard produit des farines Bio : blé tendre, seigle, sarrasin, petit épeautre.

2023-09-13 à ; fin : 2023-09-13 16:30:00. EUR. Trancrainville 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



David Eymard produces organic flours: soft wheat, rye, buckwheat, small spelt David Eymard produce harinas ecológicas: trigo blando, centeno, trigo sarraceno, espelta pequeña, etc David Eymard stellt Bio-Mehl her: Weichweizen, Roggen, Buchweizen, Einkorn Mise à jour le 2023-06-26 par OT COEUR DE BEAUCE Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, Trancrainville Autres Adresse Ville Trancrainville Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Trancrainville

