Médiathèque Les Carmes, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30

Vous reprendrez bien une petite tranche poétique ? Le principe est simple : empiler des livres pour créer un poème avec leurs titres. Venez relever ce challenge qui fait appel à la créativité. Les règles sont simples : “En équipe de 3 à 5 personnes, en 10 minutes top chrono, vous empilez de 3 à 10 livres que vous avez trouvés dans les rayons de la médiathèque. Vous les agencez de telle façon que leurs titres forment un poème”. _Tout public dès 7 ans._ Vous reprendrez bien une petite tranche poétique ? Le principe est simple : empiler des livres pour créer un poème avec leurs titres. Venez relever ce challenge qui fait appel à la créativité. Médiathèque Les Carmes 35 avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis Pertuis Vaucluse

