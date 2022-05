Tranches de vie

Tranches de vie, 12 juin 2022, . Tranches de vie

2022-06-12 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-15 Deux frères, une bande de copains, un mariage, des femmes de ménages, un couple et une baby-sitter, deux amies, une vieille dame.

La vie telle qu’elle va, elle pourrait être tranquille mais…

Spectacle par l' Atelier de la Compagnie La Variante, à la Mareschale

