Leda Atomica Musique, le samedi 13 novembre à 19:00

TRAMP QUEEN (Voodoo Trap / Grunge Hip-Hop) Marseille – FR Prêtresse de la VoodooTrap, TrampQueen archive ses incantations et les documentarise au Bunker : lieu de culte à la création. Sa musique est une catharsis de l’égo, un exutoire pour ses états d’âme. Grande amoureuse de la 808, sa majesté murmure gimmicks et mantras, sous formes de Trap hybride aux aspect trash. Un univers inspiré de l’énergie punk, une attitude de Diva dans un décor post-apocalyptique, TrampQueen comme un poisson dans le Styx. Sporify : [https://open.spotify.com/album/7h56KZPZbrEowO7gbsWQLU](https://open.spotify.com/album/7h56KZPZbrEowO7gbsWQLU) SoundCloud : [https://soundcloud.com/tramp…/shit-bitch-fuck-happyfuckday](https://soundcloud.com/tramp…/shit-bitch-fuck-happyfuckday) YouTube : [https://youtu.be/m27YajEQ4XE](https://youtu.be/m27YajEQ4XE) Instagram : [https://www.instagram.com/trampqueen.66/](https://www.instagram.com/trampqueen.66/) Facebook : [https://www.facebook.com/tqueen.mthrfccr](https://www.facebook.com/tqueen.mthrfccr) PAF+ adhésion Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/) Contact : [ledaatomicamusique@gmail.com](mailto:ledaatomicamusique@gmail.com)

Prix libre + adhésion

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille

