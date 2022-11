TrampQueen + Dolorain + Glitch, 18 novembre 2022, .

TrampQueen + Dolorain + Glitch



2022-11-18 – 2022-11-18

EUR 7 • TrampQueen

Prêtresse du punk retograde et Majesté autoproclamé de la VoodooTrap; un mélange entre stupeflip, Nirvana et Mary Poppins. Sa musique est une catharsis de l’égo, un exutoire pour ses états d’âme. Grande amoureuse de la 808, sa majesté murmure gimmicks et mantras, sous forme de Trap hybride aux aspects trash. Un univers inspiré de l’énergie rock, une attitude de Diva dans un décor post-apocalyptique, TrampQueen comme un poisson dans le Styx.



• Dolorain

Fondateur du collectif Train Fantôme, Dolorain se site à la croisée du punk, du rap et de la dancehall. Il délivre une musique brute, alternant entre couplets trap, screams enragés et phrasés dancehall.



• G L I T C H

En première partie le jeune trio post-rock phocéen Glitch, lauréat du tremplin Class’Eurock 2021.

Ce soir apprêtez-vous à vivre une réelle expérience à la croisée du punk, du post rock et du rap. Oui oui c’est possible, au Makeda, tout est possible.

