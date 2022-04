TRAMPOLINE Gymnase BOYER Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Les enfants adorent bondir, si vous intégrez en plus des activités à faire sur le trampoline, ils sauteront littéralement de joie. Le trampoline est un accessoire polyvalent sur lequel les enfants peuvent sauter, lancer, dessiner, danser, exercer leur équilibre et courir. Les façons de s’y amuser ne manquent pas! **L’inscription au préalable est préférable.** **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** * Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, * Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

GRATUIT – Inscriptions par téléphone

Avec un peu de créativité, les trampolines peuvent servir à bien plus qu'à sauter ! Gymnase BOYER 31 Rue Louis Rochemond, 33130 Bègles

