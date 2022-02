Trampoline : Demi finale des championnats de France pour les filières Elite et Nationale La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Trampoline : Demi finale des championnats de France pour les filières Elite et Nationale La Seyne-sur-Mer, 14 mai 2022, La Seyne-sur-Mer. Trampoline : Demi finale des championnats de France pour les filières Elite et Nationale Gymnase Baquet 72 ch. de La Seyne à Bastian La Seyne-sur-Mer

2022-05-14 – 2022-05-15 Gymnase Baquet 72 ch. de La Seyne à Bastian

La Seyne-sur-Mer Var viviani.lucien@free.fr +33 7 83 24 53 73 Gymnase Baquet 72 ch. de La Seyne à Bastian La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Gymnase Baquet 72 ch. de La Seyne à Bastian Ville La Seyne-sur-Mer lieuville Gymnase Baquet 72 ch. de La Seyne à Bastian La Seyne-sur-Mer Departement Var

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-seyne-sur-mer/

Trampoline : Demi finale des championnats de France pour les filières Elite et Nationale La Seyne-sur-Mer 2022-05-14 was last modified: by Trampoline : Demi finale des championnats de France pour les filières Elite et Nationale La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer 14 mai 2022 La Seyne-sur-Mer Var

La Seyne-sur-Mer Var