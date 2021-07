Paris Bassin de la Villette Paris TRAMPOLINE à Paris Plages Bassin de la Villette Paris Catégorie d’évènement: Paris

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 13h à 19h

gratuit

1,2,3 sautez! 3 Trampolines seront accessibles sur le Bassin de la Villette. Venez découvrir ou redécouvrir les joies du rebond grâce aux 3 trampolines octogonaux installés au bord de l’eau. Vous ne verrez plus le Bassin de la Villette comme avant…! – Trampolines non destinés aux enfants de moins de 4 ans – l’utilisateur est tenu de sauter en tenant compte de ses capacités physiques et sportives et d’éviter tout comportement dangereux. – Bijoux et lunettes doivent être retirés – 1 personne par trampoline – chaussures interdites TOUT PARIS PLAGES Animations -> Loisirs / Jeux Bassin de la Villette quai de la Seine Paris 75019

