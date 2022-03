Trampolene • Seraphin • Fast Friends / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Trampolene • Seraphin • Fast Friends / Supersonic (Free entry)
Date et horaire exacts : Le mercredi 27 avril 2022
de 19h00 à 23h30
gratuit

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

Depuis toujours, le langage de Séraphin est celui des sonorités les plus énergiques.

SERAPHIN
Celui qui le pousse, lui et ses complices, à faire sonner les guitares sur une rythmiqe nerveuse, à marier rock chic et surf music. Sa voix s'accompagne de notes subtiles, s'échappant d'un piano ou d'un violon pour mieux souligner les choeurs qui la suivent.
Les influences : Arctic Monkeys, Balthazar, Nick Cave

FAST FRIENDS
"Ils nous livrent une pop intime et astucieuse aux riches ambitions soniques, dans la lignée des influences revendiquées par le duo (Destroyer, Pixies et Timber Timbre)."

SUPERSONIC
9 Rue Biscornet
Paris 75012

