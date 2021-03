Paris Maison Paris Nature Paris Trames Vertes et Bleues : les Chemins de la Nature Maison Paris Nature Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 10h30 à 12h

gratuit

[Visioconférence] Les Trames Vertes et Bleues sont un réseau de continuités écologiques terrestres et aquatiques qui permettent aux différentes espèces de se déplacer pour assurer leur cycle de vie (nourriture, reproduction, repos, migration…). Venez découvrir lors de cette visioconférence pourquoi, comment, où et pour qui ces couloirs de nature sont un enjeu écologique majeur, et notamment au cœur de Paris et de ses « Chemins de la Nature ». En direct depuis chez vous ==> Visioconférence Animations -> Conférence / Débat Maison Paris Nature Parc Floral de Paris Paris 75012

