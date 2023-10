Cet évènement est passé Olivier le petit jardinier Trame verte -Derrière la Plaine du Cerf (accés avenue Frédéric Chopin, Arrêt de bus « Le cerf) Ronchin Catégories d’Évènement: Nord

Ronchin Olivier le petit jardinier Trame verte -Derrière la Plaine du Cerf (accés avenue Frédéric Chopin, Arrêt de bus « Le cerf) Ronchin, 22 juin 2019, Ronchin. Olivier le petit jardinier Samedi 22 juin 2019, 17h30 Trame verte -Derrière la Plaine du Cerf (accés avenue Frédéric Chopin, Arrêt de bus « Le cerf) Gratuit. A partir de 2 ans Olivier revient de son jardin-potager en triporteur. Il a ramené quelques légumes de saison. C’est tout en chansons qu’il fera découvrir aux enfants les légumes, le jardin et le potager. A l’issue du spectacle, Olivier proposera des promenades en triporteur aux plus petits. Par la Compagnie du Triporteur Trame verte -Derrière la Plaine du Cerf (accés avenue Frédéric Chopin, Arrêt de bus « Le cerf) avenue Frédéric Chopin Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

