Ronchin Exposition d’alebrijes Trame verte -Derrière la Plaine du Cerf (accés avenue Frédéric Chopin, Arrêt de bus « Le cerf) Ronchin, 22 juin 2019, Ronchin. Exposition d’alebrijes Samedi 22 juin 2019, 14h00 Trame verte -Derrière la Plaine du Cerf (accés avenue Frédéric Chopin, Arrêt de bus « Le cerf) Gratuit Les enfants ronchinois présentent au public leurs réalisations d’oeuvres fantastiques sur le thème d’Eldorado dans un cadre inhabituel, la trame verte, et donnent au public l’occasion d’une promenade pleine de surprises ! Alebrijes, papel picado….pendant plusieurs mois, de nombreuses strucutres se sont impliquées dans la fabrication de ces oeuvres au sein de nombreux ateliers : Ecole Jules Ferry, Service jeunesse – Maison des jeunes Guy bedos, Accueils péri-scolaires des écoles Pierre Brossolette, Jean Moulin, Georges Sand. Et la présence de 2 alebrijes mobiles prêtés par lille3000 ! Trame verte -Derrière la Plaine du Cerf (accés avenue Frédéric Chopin, Arrêt de bus « Le cerf) avenue Frédéric Chopin Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

