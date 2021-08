“Tramayage” Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart, 19 septembre 2021, Saint-Pierre.

“Tramayage”

Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart, le dimanche 19 septembre à 15:00

Un maillage autour d’un maloya “dousman” et acoustique qui se mêle à une fusion créative et un groove d’une Inde créole, des swings africains, brésiliens et d’autres rythmes bien épicés. Tramay, ancien groupe Maloya Métiss, évolue et échange. Il conserve sa touche créole avec roulèr, kayamb, pikèr, et ses influences indiennes avec mridangam, tablas… Il donne à voir, écouter, danser, se détendre, rêver, réfléchir, sourire, voire, à rire, en rythmes variés et cadencés. Outre les 3 artistes de Tramay (David Abrousse, Florence Latappy et Jimmy Imare), Tramayaz comprend: – Jimmy Cambona, plasticien, qui propose de peindre en direct pendant le concert – Jamy Pedro à la basse – Anne Maillol au chant lyrique – Fabrice Doulouma au clavier

Entrée libre selon normes sanitaires en vigueur

Le collectif d’artistes Maloy’arts 974 invite des artistes du Sud de l’île à mayé ensemble

Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart 1, rue de la Gendarmerie Saint-Pierre La Ravine Blanche



