Tramahus + Syndrome 81 Brest, 16 mars 2023, Brest .

Rotterdam, Brest. Roffa, Brest-même. Pas un hasard si du centre nerveux de ces deux villes portuaires ont émergé des groupes comme Tramhaus et Syndrome 81, qui transforment les colères et désillusions sociales en énergie brute et ravageuse sur scène.

TRAMHAUS

Le nouveau phénomène post-punk de Rotterdam,Tramhaus, s’est rapidement taillé un espace dans la ville portuaire néerlandaise emblématique, en rôdant au centre nerveux de ses souffrances, et en transformant ses colères en folie. Un groupe à l’énergie incomparable sur scène, entre guitares tendues à l’extrême, jeu de batterie impulsif, et mouvements de danse du charismatique chanteur Lukas Jansen, pour une expérience quasi frénétique !

SYNDROME 81

« L’océan à l’horizon, le béton ma prison ».

Syndrome 81 c’est Brest la grise au coeur, l’expression punk désenchantée de notre ville, entre attachement profond et lassitude urbaine. Avec un son minimaliste et rugueux, et une énergie débordante qui emporte tout sur son passage.

Leur premier LP, « Prisons Imaginaires » est sorti en mai 2022.

Abonné.e 3€ en prévente (+frais) et sur place

Plein tarif 14€ en prévente (+frais), 16€ sur place

Tarif réduit 12€ en prévente (+frais), 14€ sur place

contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/TRAMHAUS-SYNDROME-81.html

