TRAMACA 4 ème édition Lissac-sur-Couze, samedi 25 mai 2024.

Ce trail unique situé sur le lac du causse, est un événements pour les amateurs de Trail et les amoureux de la nature. Organisé par huit étudiants de licence professionnelle en tourisme et loisir sportif, la TRAMACA est une expérience de trail inoubliable qui met en avant la beauté de la nature tout en soutenant la cause de l’environnement.

La TRAMACA propose trois courses exceptionnelles pour les coureurs de tous niveaux. Que vous soyez un coureur chevronné ou un débutant, il y a une course pour vous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 07:50:00

fin : 2024-05-26

Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine assolimouvinstaps@gmail.com

