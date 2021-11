Marseille Leda Atomica Musique Bouches-du-Rhône, Marseille TRAMA DOLLS Leda Atomica Musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le vendredi 12 novembre à 19:00

TRAMA DOLLS (Post Rock) Marseille A mi chemin entre Xanax et Speed, gel, drogues et masques sont le fer de lance de ce groupe Rock . Sous de multiples influences, les Trama Dolls se sont formés pendant la première pandémie de l’an 1 des pangolins. Chants en Français dans le texte, des riffs de guitare incisifs, une basse noise et une batterie épileptique. [https://www.facebook.com/100070793331003](https://www.facebook.com/100070793331003) [https://soundcloud.com/tom-spectrum](https://soundcloud.com/tom-spectrum) PAF+ adhésion Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/) Contact : [ledaatomicamusique@gmail.com](mailto:ledaatomicamusique@gmail.com)

Prix libre + adhésion

♫POST ROCK♫ Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T19:00:00 2021-11-12T22:00:00

