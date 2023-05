TRAM, place d’Italie Place d’Italie, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 18h00 à 23h30

.Public adolescents adultes. gratuit

TaxiTram Sud/Est / TaxiTram / Parcours nocturne en autocar au départ de Paris reliant 3 lieux d’art métropolitain à Vitry-sur-Seine et Bagnolet.

TaxiTram Sud/Est

TaxiTram, un voyage vers une sélection de lieux du réseau TRAM pour partir à la découverte de la création contemporaine en Île-de-France, et vivre des moments uniques, en compagnie des artistes, commissaires d’exposition ou des équipes.

Au programme

Yan Tomaszewski, Sequana

MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Performance – Procession de sculptures du MAC VAL à la Seine Nuit Blanche 2023 à Vitry-sur-Seine

Galerie municipale Jean-Collet, Vitry-sur-Seine Performances et installations sur le site de l’Atelier des Ardoines DJ set / Open platine

Centre Wallonie-Bruxelles | Paris, programmation hors les murs, Le Sample Retour de l’autocar à Paris à la fin du parcours.

En partenariat avec le MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, la Galerie municipale Jean-Collet et le Centre Wallonie-Bruxelles | Paris. Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris.Évènement proposé par TRAM Réseau art contemporain Paris / Île-de-France.TRAM est une association fédérant depuis plus de 40 ans des lieux engagés dans la production et la diffusion de l’art contemporain en Île-de-France. Aujourd’hui au nombre de 35, ils témoignent de la vitalité et de la richesse de la création artistique sur le territoire francilien. Centres d’art, musées, écoles d’arts, collectifs d’artistes, fondations, frac, ces structures mènent des actions complémentaires de production, de diffusion, de collection, d’enseignement, de médiation, d’édition, de pratiques amateurs, etc.

Place d’Italie Place Henri Langlois 75013 Paris

Contact : https://tram-idf.fr/parcours/ https://www.facebook.com/reseau.tram https://www.facebook.com/reseau.tram https://my.weezevent.com/taxitram-nuit-blanche-parcours-sudest

TRAM TaxiTram Nuit Blanche à Vitry, 2022