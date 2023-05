TRAM, place Denfert Rochereau Place Denfert Rochereau, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h30 à 00h30

.Public adolescents adultes. gratuit

TaxiTram Ouest/Est / TaxiTram / Parcours nocturne en autocar au départ de Paris reliant 3 lieux d’art métropolitain à Malakoff, Montreuil et Nogent-sur-Marne.

TaxiTram Ouest/Est

TaxiTram, un voyage vers une sélection de lieux du réseau TRAM pour partir à la découverte de la création contemporaine en Île-de-France, et vivre des moments uniques, en compagnie des artistes, commissaires d’exposition ou des équipes.

Au programme

Nuit Blanche 2023 à Malakoff

maison des arts – la supérette, centre d’art contemporain de Malakoff

Installation, agoras, projection dans l’espace public

Catherine Radosa, Rues de la Fraternité·e à Montreuil

Maison Populaire, Montreuil

Installation sonore et visuelle

MABA, Nogent-sur-Marne

Découverte nocturne de l’exposition Morning Sun de Hoël Duret et des installation et projection dans la Bibliothèque Smith-Lesouëf et le parc de la Fondation des Artistes.

TaxiTram Nord TaxiTram Sud/Est

En partenariat avec la maison des arts – la supérette, centre d’art contemporain de Malakoff, la Maison Populaire et la MABA. Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris.Évènement proposé par TRAM Réseau art contemporain Paris / Île-de-France.TRAM est une association fédérant depuis plus de 40 ans des lieux engagés dans la production et la diffusion de l’art contemporain en Île-de-France. Aujourd’hui au nombre de 35, ils témoignent de la vitalité et de la richesse de la création artistique sur le territoire francilien. Centres d’art, musées, écoles d’arts, collectifs d’artistes, fondations, frac, ces structures mènent des actions complémentaires de production, de diffusion, de collection, d’enseignement, de médiation, d’édition, de pratiques amateurs, etc.

Place Denfert Rochereau 2 place Denfert Rochereau 75014 Paris

Toufik Oulmi Nuit Blanche 2022 à Malakoff