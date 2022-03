Tram Historique Lancy – Bachet Gare Lancy Catégorie d’évènement: Lancy

Tram Historique Lancy – Bachet Gare, 3 avril 2022, Lancy. Tram Historique

Lancy – Bachet Gare, le dimanche 3 avril à 13:30

Rejoignez-nous sur notre convoi des années 50 pour une ballade de 1h entre Lancy-Bachet gare et la Gare Cornavin via Carouge, Plainpalais, Bel Air , Place de Neuve . De 13h40 à 17h38

Billet en vente dans le tram … à l’ancienne. De 3 CHF à 10 CHF selon âge et parcours

Une façon insolite de visiter Genève Lancy – Bachet Gare Route de Saint Julien Lancy Grand-Lancy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T13:30:00 2022-04-03T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Lancy Autres Lieu Lancy - Bachet Gare Adresse Route de Saint Julien Ville Lancy lieuville Lancy - Bachet Gare Lancy

Lancy - Bachet Gare Lancy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lancy/

Tram Historique Lancy – Bachet Gare 2022-04-03 was last modified: by Tram Historique Lancy – Bachet Gare Lancy - Bachet Gare 3 avril 2022 Lancy Lancy - Bachet Gare Lancy

Lancy