Gironde Cenon au pied des coteaux Tram A, arrêt Jean Jaurès Cenon, 17 octobre 2023, Cenon. Cenon au pied des coteaux Mardi 17 octobre, 12h00 Tram A, arrêt Jean Jaurès Accès libre Comment l’eau et l’activité viticole ont-elles marqué les quartiers du Bas-Cenon ?

Cette visite organisée en partenariat avec l’association Renaissance des Cités d’Europe explore l’histoire des coteaux de Cenon, entre viticulture, industrialisation et urbanisation. Tram A, arrêt Jean Jaurès 13 avenue jean jaurès cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

