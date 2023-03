Contes et histoires d’oiseaux Trajet Spectacle Die Die Catégories d’Évènement: Die

Drôme

Contes et histoires d'oiseaux
Trajet Spectacle, 20 mai 2023, Die

2023-05-20 17:30:00

Trajet Spectacle
2 chemin de Fontgiraude

Die

Drome Die . Soirée intergénérationnelle. Petites histoires, souvenirs, textes littéraires, poèmes ou contes traditionnels, venez en écouter, en partager, venez en lire, en inventer, venez en raconter. Pour tous les publics, les grands et les petits. trajetspectacle26@gmail.com +33 9 75 26 15 27 Trajet Spectacle 2 chemin de Fontgiraude Die

