Drôme Récits du Diois : visites contées théâtralisées et ateliers de pratique Trajet Spectacle Die, 2 août 2023, Die. Récits du Diois : visites contées théâtralisées et ateliers de pratique 2 – 22 août Trajet Spectacle visites et ateliers gratuits Les 2, 8, 9 et 22 août 2023 à Die, – venez assister à la visite contée de Die : en déambulation depuis les anciens abattoirs (actuellement Office du Tourisme) jusqu’au quartier de Chastel en passant le long du canal des fondeaux.

La conteuse et le personnage accueillent le public et l’embarquent dans l’imaginaire, pour suivre le récit d’enfants qui vivent une aventure initiatique.

Rendez-vous devant l’Office de tourisme de Die à 10h. – et venez participer aux ateliers d’initiation conte et théâtre (deux groupes de 8 jeunes de 8 à 18 ans maximum par séance).

Contenus : techniques de conte et d’écriture d’un parcours de héros ou d’héroïne et jeu théâtral.

Rendez vous à Trajet Spectacle (2 chemin de Fontgiraude, au rez de chaussée de la salle polyvalente, côté écoles de Chabestan) à 14h. Visites et ateliers de pratique sont gratuits.

Jauge réduite à 16 personnes, réservation indispensable

par mail : trajetspectacle26@gmail.com

ou par téléphone au 04 75 22 05 75. Trajet Spectacle 2 chemin de Fontgiraude Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475220575 https://trajetspectacle.over-blog.com/ [{« type »: « email », « value »: « trajetspectacle26@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:trajetspectacle26@gmail.com »}] Lieu de pratique et de création artistique (théâtre, théâtre musical, musique, marionnettes, écriture, illustration…) Rez de chaussée de la salle polyvalence côté écoles de Chabestan Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T10:00:00+02:00 – 2023-08-02T12:00:00+02:00

