Cette histoire c’est la mienne. Celle de quelqu’un qui commence à avoir du mal à dormir, celle de quelqu’un qui ne comprend plus le monde qui l’entoure. Celle d’un papa qui aurait préféré ne pas savoir. Comment choisir le bon chemin ? La trajectoire, c’est le chemin suivi par tous les points d’un même ensemble. Nous sommes tous les points d’un ensemble appelé humanité. Cette histoire, c’est un peu la vôtre. Celle d’une galerie de personnages qui vit la complexité du monde. Nous sommes tous drôles, pathétiques, touchant, grotesques, émouvant, agaçant, méprisables, incroyables, égoïstes, généreux, divers et pourtant si semblables.

Tarifs : 16€ / Réduit : 14€ / Réservations : http://www.theatre-antibea.fr/reservation/

Antibéa Théâtre 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes

2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T21:50:00;2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T21:50:00;2021-10-03T16:00:00 2021-10-03T17:20:00;2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T21:50:00;2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T21:50:00;2021-10-10T16:00:00 2021-10-10T17:20:00

