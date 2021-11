Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Trajectoire vers l’emploi – Rencontres & échanges entre chercheurs d’emploi Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Trajectoire vers l'emploi – Rencontres & échanges entre chercheurs d'emploi

Médiathèque José Cabanis, le mardi 7 décembre

Trajectoire vers l'Emploi est une association qui accompagne les demandeurs d'emploi en recherche d'une insertion professionnelle durable. Selon une logique de parrainage, elle développe l'autonomie et la confiance dans le but de retrouver une dynamique positive vers la réussite dans la recherche d'emploi. À la Médiathèque José Cabanis, l'association mène des ateliers informatiques destinés aux chercheurs d'emploi. Ce sont des ateliers de remise à niveau en informatique (Word, Excel, …). Il existe également des ateliers plus thématiques dans la recherche d'emploi. Ces ateliers sont ouverts et tous (pas seulement aux membres de l'association).

2021-12-07T10:00:00 2021-12-07T13:00:00

