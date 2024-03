« Trajectoire » une exposition de Marie-José Planson Hôtel Rochegude Albi, vendredi 5 avril 2024.

« Trajectoire » une exposition de Marie-José Planson Après une cinquantaine d’expositions en France, la peintre Marie-José Planson, artiste prolifique et éclectique, invite le public à la suivre pour des instants de vie avec « Trajectoire ». 5 – 21 avril Hôtel Rochegude Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T13:00:00+02:00 – 2024-04-05T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T13:00:00+02:00 – 2024-04-21T19:00:00+02:00

Au cœur du bâtiment, le salon d’honneur fait place au surréalisme. Ici, les différents formats s’articulent autour d’une très grande toile intitulée Apocalypse offrant une plongée dans l’imaginaire.

La visite se poursuit dans la salle du parc qui est le reflet d’une vie bordelaise et la fréquentation de l’atelier du sculpteur Hugues Morin aux Beaux-Arts. Enfin, dans la salle dite de L’Amiral, s’ouvre une période artistique apaisée, éclatante et colorée où s’invite la poésie des fleurs et des jardins.

Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie

Planson Rochegude