Traits Portraits Pierrefonds, vendredi 6 septembre 2024.

Traits Portraits Pierrefonds Oise

Dessins au bic, de Little Bic Man.

Sensible à l’art dès son plus jeune âge, Daniel Thomas alias Little Bic Man, touche à tout peinture, sérigraphie, linogravure… Mais c’est avec le dessin qu’il commença à faire ses premiers pas dans le monde de l’art. Et pas n’importe quel art celui du “bic”, le fameux stylo 4 couleurs que beaucoup d’écoliers connaissent, voire collectionnent !

Une autre particularité de son art utiliser des vieilles feuilles jaunies ou des anciens livres en guise de support. Cet artiste apprécie chiner des vieux livres, dans lesquels il dessine des personnages, des animaux ou encore des objets en lien avec ces vieux ouvrages. Un procédé qui lui tient à cœur, puisque les livres sont par la suite déposés dans des boîtes à livres afin de trouver un nouveau propriétaire, pour une nouvelle vie. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-06 10:00:00

fin : 2024-09-26 18:00:00

1 Place de l’Hôtel de Ville

Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France contact@destination-pierrefonds.fr

L’événement Traits Portraits Pierrefonds a été mis à jour le 2024-02-20 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme