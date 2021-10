TRAIT(S) Portiragnes, 14 décembre 2021, Portiragnes.

TRAIT(S) Portiragnes

2021-12-14 18:30:00 18:30:00 – 2021-12-14

Portiragnes Hérault

TRAIT(s) est un essai de cirque graphique.

C’est le dernier volet d’un triptyque à l’adresse du jeune public proposant une revisite contemporaine de trois fondamentaux du cirque : le corps, la famille et le cercle. Inspiré par les œuvres des peintres abstraits Vassili Kandinsky, Joan Miro, Yayoi Kusama et Sonia Delaunay, TRAIT(s) met en scène une circassienne à la roue Cyr afin d’entreprendre la réalisation d’une œuvre picturale à l’aide de son agrès.

Dans sa forme et dans son propos, de l’agrès à l’adresse public circulaire, ce spectacle souhaite explorer le cercle afin d’explorer ce qui fait le cirque. Au rythme du jaillissement des formes et des couleurs, sous l’action de l’agrès, le mouvement circassien s’écrit, se dessine. A l’instar de la parfaite maitrise technique que nécessite l’art pictural, TRAIT(s) permettra de révéler l’extraordinaire performance que revêt la maitrise totale d’un agrès de cirque. Avec pour risque constant celui de la rature.

TRAIT(s) est un spectacle dont l’art est la matière.

Dès 2 / 3 ans

Mise en piste, scénographie Coline Garcia

Collaboration à la mise en piste Nathalie Bertholio

Interprétation Marica Marinoni et Elena Damasio

Musique en live Eric Pollet et Jonas Chirouze

Regard amical Remy Benard

Création lumière Julie Malka

Développement Miriana Couvret-Michel

Production Cie SCoM – Coline Garcia

Co-Productions Plateforme 2 pôles cirque en Normandie : La Brèche à Cherbourg (50) et le cirque Théâtre à Elbeuf (76) ; ARCHAOS – Pôle national cirque, Marseille (13) ; Odyssud – scène conventionnée art, enfance et jeunesse – Blagnac (31) ; Recherche en cours.

Soutiens & partenaires Créa Kingersheim – Festival MOMIX (67) ; Théâtre d’Angoulême – scène nationale (16) ; Festival Petits et grands (44) ; CASDDV Espace G.Sadoul/La NEF (88) ; CIRCa – Pôle national cirque d’Auch (32) ; La Grainerie – Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance (31) ; Le PALC – pôle national cirque Grand est (51) ; Cirque Jules Verne – pôle national cirque d’Amiens (80) ; Théâtre du champ exquis – scène conventionnée d’intérêt national art enfance jeunesse (14) ; Ville de Cugnaux (31) ; recherche en cours

Date de création janvier 2021 au 30 ème festival MOMIX

Organisé par Hérault Culture dans le cadre de la Scène en Hérault.

