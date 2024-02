Traits physiques Exposition Bellou sur Huisne Rémalard en Perche, samedi 3 février 2024.

Du 3 février au 30 mars 2024, l’Espace en Plus, galerie du Passage à Rémalard-en-Perche, présente l’exposition Traits physiques, en partenariat avec l’IN2P3-CNRS (Institut national de physique nucléaire et de physique des particules) et le LPNHE (Laboratoire de physique nucléaire et de hautes énergies).

Olivier Dadoun est physicien/informaticien au Laboratoire de Physique Nucléaire et de Hautes Énergies (CNRS-IN2P3/Sorbonne Université/Université de Paris), spécialiste des particules. Avec l’artiste Nicolas Darrot, il invite à venir découvrir ces composants de la matière au travers des traces que les particules laissent dans une chambre à bulles. Ou dans une chambre à brouillard où vous aurez l’occasion d’observer leur passage en direct !

La physique des particules étudie les composants élémentaires de la matière et les rayonnements, ainsi que leurs interactions. En passant au travers d’un milieu instable, ces particules laissent une trace sur leur passage et peuvent être identifiées. Ces ballets ont aussi la beauté d’un dessin que présente jusqu’au 30 mars l’Espace en Plus, la galerie du Passage.

À noter samedi 30 mars à 17h30, Olivier Dadoun présentera son travail et le monde des particules à l’occasion du finissage de l’exposition.

A voir du mardi au samedi, aux heures d’ouverture du Passage (démonstrations de chambre à bulle et vidéo non disponibles le lundi).

Exposition à voir aux jours et heures d’ouverture de la Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche lundi 10h-12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h et 14h-17h, vendredi 15h-19h, samedi 9h-12h et 14h-16h (fermé jeudi, dimanche et jours fériés).

Début : 2024-02-03

fin : 2024-03-30

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie lepassage@remalardenperche.fr

