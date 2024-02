Traits d’union Compiègne, samedi 16 mars 2024.

Traits d’union Compiègne Oise

Native de Compiègne, Isatess, dont les fenêtres de la maison familiale donnaient sur Saint-Pierre des Minimes, a rencontré Françoise Lips et François Schwoebel en suivant le cours de sculpture de Jean-Pierre Greuzat, au Point du Jour à Paris. La magie de cette rencontre s’exprime dans la découverte commune de la pratique sur pierre. Depuis, ces trois élèves, mis au monde par leur professeur et mentor, ont peaufiné leur technique et leur renommée :

– Après une décennie en tant que styliste dans le domaine de la mode, une quête intérieure a guidé Isatess vers la terre et la pierre, matières nécessaires pour achever son cheminement créatif. La sculpture lui offre un terrain d’expression libre où elle transforme la matière avec une aisance empreinte d’émotion.

– Les oeuvres abstraites de François Schwoebel sculpteur sur pierre et métal, procèdent d’une approche intuitive des possibilités du matériau et de la recherche d’harmonies.

– Françoise Lips met au centre de sa vie la poésie et la peinture et poursuit un parcours créatif, où peintures à l’huile, dessins à l’encre de chine, aquarelles, poèmes et sculptures sur pierre se côtoient harmonieusement.

De la surface au volume, les approches créatives de ces trois artistes se répondent dans cette exposition collective, traits d’union de la matière et d’une amitié artistique indéfectible. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Rue des Minimes

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

