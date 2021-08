Bagnolet Le Samovar Bagnolet, île de France Traits drôles Le Samovar Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Traits drôles Le Samovar, 22 septembre 2021, Bagnolet. Date et horaire exacts : Le mercredi 22 septembre 2021

de 14h à 18h

gratuit

Fresque participative et clownesque animée par l’auteur-illustrateur Victor Hussenot autour de son dernier album Clown, paru aux éditions La joie de lire. L’auteur et illustrateur Victor Hussenot, en clôture de sa résidence d’un an dans l’école-théâtre Le Samovar, invite le public à participer à une grande fresque dessinée sur les murs de l’école dédiée à l’art du clown, pour faire écho à son dernier album Clown, paru aux éditions La Joie de lire. La fresque sera animée avec la complicité de la comédienne Marine Dubruque.

L’atelier sera suivi d’une séance de dédicaces à 19h, dans le studio du Samovar. LE LIVRE

Chez les clowns, tout est dans le nez ! Dès que le nouveau personnage de Victor Hussenot met le sien, son pouvoir d’amusement est sans limite. Bien sûr, chapeau, habits et chaussures complètent la tenue. Au fil des pages, le clown va de clowneries en clowneries, toutes plus drôles les unes que les autres. Une déambulation où humour et poésie s’entremêlent avec un incroyable zeste de fantaisie. Soudain, le clown se tourne vers ses lecteur et lance son fameux nez rouge… Saurez-vous l’attraper au vol ?

Avec ce nouvel album, Victor Hussenot confirme son talent de virtuose de la péripétie cocasse et désarmante. Clown, de Victor Hussenot, Éditions La Joie de lire, 2021

https://www.lajoiedelire.ch/livre/clown/ Animations -> Loisirs / Jeux Le Samovar 165 avenue Pasteur Bagnolet 93170

11 : Mairie des Lilas (523m) 3bis, 11 : Porte des Lilas (1060m)

Contact :Les Editeurs associés 0143368119 contact@festival-raccords.com http://www.festival-raccords.com/ https://www.facebook.com/events/346016593683473 0143368119 contact@festival-raccords.com Animations -> Loisirs / Jeux Insolite

Date complète :

2021-09-22T14:00:00+02:00_2021-09-22T18:00:00+02:00

