Traits de mémoire – 2ème édition Compiègne, 19 juin 2021-19 juin 2021, Compiègne.

Compiègne Oise

Le Mémorial de l’internement et de la déportation organise la deuxième édition de son festival Traits de mémoire, dédié à la bande dessinée historique, avec au programme des séances de rencontres et de dédicaces avec des auteurs, notamment Pascal Bresson et Sylvain Dorange, invités dans le cadre de la sortie de leur album Beate et Serge Klarsfeld, un combat contre l’oubli, publié récemment aux éditions La boite à bulles

À cette occasion, le Mémorial aura le privilège de recevoir Beate et Serge larsfeld eux-mêmes, à 14h, pour une rencontre exceptionnelle avec le public en compagnie des auteurs de l’album leur étant consacré.

Cette année, le Mémorial mettra également à l’honneur l’auteur belge Didier Comes dit « Comès » en exposant plus d’une trentaine de planches originales de son album Dix de der, publié en 2006 aux éditions Casterman, exceptionnellement prêtées par la Fondation Roi Baudoin.

À 17h, Thierry Bellefroid, journaliste et écrivain belge, auteur de l’ouvrage Comès, d’ombre et de silence, donnera une conférence sur le travail de Comès et sur son rapport à la guerre

Programme complet sur le site internet du Mémorial

