Traits de génies Théâtre Montansier, 13 mars 2022, Versailles.

Traits de génies

Théâtre Montansier, le dimanche 13 mars 2022 à 17:00

Schumann – Trio n°2 en fa majeur op. 80 Composés entre 1847 et 1851, les trois Trios avec piano, à eux seuls, «racontent » Schumann et illustrent son évolution vers un travail de plus en plus mental, fusionnant émotion lyrique et savant contrepoint. Schubert – Notturno en mi b majeur D. 897 Beethoven – Trio n°5 en ré majeur op. 70/1 « Les Esprits » Composé en 1808, ce trio est à marquer d’une pierre blanche. Comme dans le suivant (trio « à l’Archiduc »), Beethoven atteint dans cette œuvre de la pleine maturité un rare point d’équilibre et d’expression poétique.

Le Trio Wanderer joue Beethoven et Schumann

Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T17:00:00 2022-03-13T18:30:00