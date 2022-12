TRAITEUR DE NOËL AU CASTELLI Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Piriac-sur-Mer

TRAITEUR DE NOËL AU CASTELLI Piriac-sur-Mer, 24 décembre 2022, Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer. TRAITEUR DE NOËL AU CASTELLI 26 Rue de la plage Hôtel de La Poste Restaurant Le Castelli Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique Hôtel de La Poste 26 Rue de la plage

2022-12-24 – 2022-12-24

Hôtel de La Poste 26 Rue de la plage

Piriac-sur-Mer

Loire-Atlantique Piriac-sur-Mer Pour vos fêtes de fin d’année, le restaurant Le Castelli vous propose de bons menus, à commander et à récupérer. Menus au choix : Apéro

– Croque-Monsieur à la truffe, comté et jambon de Paris (20€/9 bouchées) Entrées

– Ballotine de foie gras de canard / figues sèchées / jambon de Parme / Porto et et jus de raisin muscat moutardé – 18.5€

– Tataki de thon rouge au soja / gingembre / citron vert, salade de légumes thaï croquants – 14.5€ Plats

– Civet de cerf aux baie de genièvre, champignons des bois et spaetzle (pâtes alsaciennes maison) – 26.5€

– Navarin de homard bleu rôti, fricassée de carottes et navet boule d’or – 38.5€

– Epaule d’agneau confite, châtaignes / lardons / pommes grenailles au jus – 25€ Desserts

– Panna Cotta vanille/rhum aux fruits exotiques (ananas, passion, mangue) – 8€

– Poire pochée au safran, soupe de chocolat et mousseline vanillée – 10€ Pour accompagner votre repas, nous vous proposons notre pain pochon de Frédéric Lalos – 450grs 5€ Pour Noël : menus à commander avant le lundi 19 décembre à 11h. A récupérer soit le 24 décembre entre 15h et 18h, soit le 25 décembre entre 10h et 11h30.

Pour la Saint Sylvestre : menus à commander avant le lundi 26 décembre à 11h. A récupérer le 31 décembre entre 15h et 18h. Pendant les vacances de Noël, venez déguster un goûter de Noël (boissons chaudes, vin chaud, pâtisseries, crêpes…) tous les jours de 15h à 18h. hoteldelaposte@gmail.com +33 2 40 23 50 90 https://hotel-restaurantdelaposte.com/le-castelli/ Hôtel de La Poste 26 Rue de la plage Piriac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Piriac-sur-Mer Autres Lieu Piriac-sur-Mer Restaurant Le Castelli Adresse Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique Hôtel de La Poste 26 Rue de la plage Ville Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer lieuville Hôtel de La Poste 26 Rue de la plage Piriac-sur-Mer Departement Loire-Atlantique

Piriac-sur-Mer Restaurant Le Castelli Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/piriac-sur-mer-piriac-sur-mer/

TRAITEUR DE NOËL AU CASTELLI Piriac-sur-Mer 2022-12-24 was last modified: by TRAITEUR DE NOËL AU CASTELLI Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Restaurant Le Castelli 24 décembre 2022 26 Rue de la plage Hôtel de La Poste Restaurant Le Castelli Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique Loire-Atlantique Piriac-sur-Mer

Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique