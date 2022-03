Traitement de texte pour débutants Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Traitement de texte pour débutants Médiathèque du Bois fleuri, 12 avril 2022, Lormont. Traitement de texte pour débutants

du mardi 12 avril au mardi 26 avril à Médiathèque du Bois fleuri

Apprenez à réaliser un document complet étape par étape : saisir un texte, le mettre en forme, appliquer un style, effectuer un copier-coller, sauvegarder et imprimer. Un atelier pour s’initier au traitement de texte Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T15:00:00 2022-04-12T16:30:00;2022-04-19T15:00:00 2022-04-19T16:30:00;2022-04-26T15:00:00 2022-04-26T16:30:00

