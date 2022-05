Traitement de la laine à la Petite Ferme d’Alpagas Argentonnay Argentonnay Catégories d’évènement: Argentonnay

Argentonnay Deux-Sèvres Argentonnay 8 EUR Passez deux heures de détente dans le champ avec les alpagas, apprenez à connaître leur laine et aidez au début du traitement de la laine 2022, peut-être pratiquer un peu d’anglais et un peu de français.

Commande d’alpagas à traiter :

11 mai – Rohini

18 mai – Pepper

25 mai – Clove

1 juin – Astrid

15 juin – Blossom

22 juin – Blaze

29 juin – Ringo & Jura

+33 6 70 62 24 39

