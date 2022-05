Traite ouverte Airvault Airvault Catégories d’évènement: Airvault

Deux-Sèvres

Traite ouverte Airvault, 1 juin 2022, Airvault. Traite ouverte Airvault

2022-06-01 – 2022-06-01

Airvault Deux-Sèvres Airvault Chaque premier mercredi du mois, la Ferme de l’Airvaudais propose une activité en famille, une traite ouverte.

Mercredi 1er juin, de 17 h à 18 h 30, venez assister à la traite des vaches de la Ferme bio de l’Airvaudais. Gratuit. Possibilité d’acheter des yaourts et crèmes desserts. Ferme située à Borcq sur Airvault. Informations : Mickaël : 06 81 49 99 39 / Edwige : 06 03 66 17 44. Chaque premier mercredi du mois, la Ferme de l’Airvaudais propose une activité en famille, une traite ouverte.

Mercredi 1er juin, de 17 h à 18 h 30, venez assister à la traite des vaches de la Ferme bio de l’Airvaudais. Gratuit. Possibilité d’acheter des yaourts et crèmes desserts. Ferme située à Borcq sur Airvault. Informations : Mickaël : 06 81 49 99 39 / Edwige : 06 03 66 17 44. Chaque premier mercredi du mois, la Ferme de l’Airvaudais propose une activité en famille, une traite ouverte.

Mercredi 1er juin, de 17 h à 18 h 30, venez assister à la traite des vaches de la Ferme bio de l’Airvaudais. Gratuit. Possibilité d’acheter des yaourts et crèmes desserts. Ferme située à Borcq sur Airvault. Informations : Mickaël : 06 81 49 99 39 / Edwige : 06 03 66 17 44. OTAVT

Airvault

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Airvault, Deux-Sèvres Autres Lieu Airvault Adresse Ville Airvault lieuville Airvault Departement Deux-Sèvres

Airvault Airvault Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/airvault/

Traite ouverte Airvault 2022-06-01 was last modified: by Traite ouverte Airvault Airvault 1 juin 2022 Airvault Deux-Sèvres

Airvault Deux-Sèvres