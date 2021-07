Blain Blain Blain, Loire-Atlantique TRAITE OUVERTE À LA FERME PÉARD Blain Blain Catégories d’évènement: Blain

Blain Loire-Atlantique Équipé de bottes, en route pour aller chercher les vaches et assister à la traite.

Une dégustation de lait cru clôturera ce moment clé de la vie de la ferme. Cette ferme laitière bio ouvre ses coulisses pour vous faire découvrir la traite des vaches. Inscription sur le site internet de la ferme, dans la limite des places disponibles. maxime@fermepeard.fr +33 7 83 32 62 57 https://www.fermepeard.fr/ Équipé de bottes, en route pour aller chercher les vaches et assister à la traite.

