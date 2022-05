Traite ouverte à la ferme de la Trébisière

Traite ouverte à la ferme de la Trébisière, 1 juin 2022, . Traite ouverte à la ferme de la Trébisière

2022-06-01 – 2022-06-01 Découverte et participation à la traite des vaches

Vidéo montrant la fabrication d’un yaourt

Goûté offert avec dégustation de produits

Vente à la ferme

Concours de dessin pour les enfants Rendez vous fermer de la Trébisière

61400, Magny le désert Réservations: www.invitationalaferme.fr

dernière mise à jour : 2022-05-18

