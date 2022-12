Traite des vaches à la ferme des trois cœur Cohennoz Cohennoz Office de Tourisme du Val d'Arly Cohennoz Catégories d’évènement: Cohennoz

Savoie

Traite des vaches à la ferme des trois cœur Cohennoz, 17 décembre 2022, Cohennoz Office de Tourisme du Val d'Arly Cohennoz. Traite des vaches à la ferme des trois cœur Ferme chemin du Grand-Duc Cohennoz Savoie

2022-12-17 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-10 Cohennoz

Savoie Cohennoz Fabrication vente de fromages à la ferme : Tomme, Beaufort, Reblochon et Tomme de vache, du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 – Le dimanche de 16h à 18h30. Visite de ferme gratuite, le vendredi à partir de 17h. Cohennoz

dernière mise à jour : 2022-12-14 par Office de Tourisme du Val d’Arly

Détails Catégories d’évènement: Cohennoz, Savoie Autres Lieu Cohennoz Adresse Ferme chemin du Grand-Duc Cohennoz Savoie Office de Tourisme du Val d'Arly Ville Cohennoz Office de Tourisme du Val d'Arly Cohennoz lieuville Cohennoz Departement Savoie

Cohennoz Cohennoz Office de Tourisme du Val d'Arly Cohennoz Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cohennoz-office-de-tourisme-du-val-darly-cohennoz/

Traite des vaches à la ferme des trois cœur Cohennoz 2022-12-17 was last modified: by Traite des vaches à la ferme des trois cœur Cohennoz Cohennoz 17 décembre 2022 Cohennoz Ferme chemin du Grand-Duc Cohennoz Savoie Office de Tourisme du Val d'Arly Cohennoz Savoie Savoie

Cohennoz Office de Tourisme du Val d'Arly Cohennoz Savoie