Toulouse Jardin Michelet Toulouse TRAIT (s) – Sterno Circo Occipito Mastoidienne – ScoM Jardin Michelet Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

TRAIT (s) – Sterno Circo Occipito Mastoidienne – ScoM Jardin Michelet, 11 septembre 2021, Toulouse. TRAIT (s) – Sterno Circo Occipito Mastoidienne – ScoM

le samedi 11 septembre à Jardin Michelet

### Dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes #### A partir de 3 ans – durée : 35 min Inspiré par les œuvres des peintres abstraits, Kandisnky, Mirò et Delaunay, cet essai de cirque graphique met en scène un.e circassien.ne à la roue cyr qui réalise une œuvre picturale à l’aide de son agrès. Dans sa forme et dans son propos, ce spectacle souhaite explorer le cercle afin d’explorer ce qui fait le cirque. Au rythme du jaillissement des formes et des couleurs, sous l’action de l’agrès, le mouvement circassien s’écrit, se dessine. TRAIT(s) est une ode au désir de s’exprimer. **Circassien.ne à la roue cyr** : Marica Marinoni et Felipe Nardiello (en alternance) **Musicien** : Eric Pollet / **Conception** : Coline Garcia. #### 2ème séance : Samedi 11 septembre – 11h30

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Culture Jardin Michelet Rue du Faubourg Bonnefoy, Toulouse, France Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T11:30:00 2021-09-11T12:30:00;2021-09-11T16:30:00 2021-09-11T16:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Jardin Michelet Adresse Rue du Faubourg Bonnefoy, Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Jardin Michelet Toulouse