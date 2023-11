Marché de Noel au Trait d’Union Trait d’Union Vézac, 16 décembre 2023, Vézac.

Vézac,Dordogne

Marché de Noel des artisans créateur !

Une bonne vingtaine de stands de créateurs en tout genre, des crêpes, du vin chaud, et deux spectacles adultes & enfants gratuits à 16h les 2 jours, et ça rien que vous vos yeux !.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Trait d’Union

Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market of the craftsmen creator!

A good twenty stands of creators of all kinds, pancakes, mulled wine, and two free shows for adults and children at 4pm on both days, and that just for your eyes!

Mercado navideño de artesanos creativos

Una veintena de puestos de creadores de todo tipo, tortitas, vino caliente, y dos espectáculos gratuitos para adultos y niños a las 16.00 h los dos días, ¡sólo para sus ojos!

Weihnachtsmarkt der kreativen Handwerker!

An beiden Tagen gibt es jeweils um 16 Uhr zwei kostenlose Vorstellungen für Erwachsene und Kinder

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir