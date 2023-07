Boat party sur la Dordogne Trait d’Union Vézac, 27 juillet 2023, Vézac.

Vézac,Dordogne

On vous attend à 17h pétante le 27 Juillet à bord de la Gabarre Caminade à la Roque-Gageac pour une session de kiffe et du bon son dans les oreilles avec Don Pablito !

2h de glisse sur notre belle rivière, un stop baignade et du chill illimité !.

2023-07-27 fin : 2023-07-27 19:00:00.

Trait d’Union

Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



We look forward to seeing you at 5 p.m. sharp on July 27 aboard the Gabarre Caminade at La Roque-Gageac for a session of kiffe and good sound in your ears with Don Pablito!

2 hours of gliding down our beautiful river, a swim stop and unlimited chill!

¡Le esperamos el 27 de julio a las 17.00 horas a bordo del Gabarre Caminade en La Roque-Gageac para una sesión de diversión y buen sonido con Don Pablito!

¡2 horas de deslizamiento por nuestro hermoso río, una parada para nadar y chill ilimitado!

Wir erwarten Sie am 27. Juli um Punkt 17 Uhr an Bord der Gabarre Caminade in La Roque-Gageac für eine Kiffe-Session und guten Sound in den Ohren mit Don Pablito!

2 Stunden Gleiten auf unserem schönen Fluss, ein Badestopp und unbegrenztes Chillen!

