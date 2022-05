“Trait d’Union” concert de la Chorale d’Ici & Par Ailleurs

2022-05-21 – 2022-05-21 La chorale "Trait d'Union" accueille débutants et confirmés du territoire. Elle s'appuie sur un répertoire issu des musiques du monde pour faire vibrer les 4 pupitres sopranos, altos, ténors, basses. Chaque année, elle propose un concert à la Collégiale afin de pouvoir profiter des résonances naturelles qu'offre ce lieu magique. Entrée gratuite

