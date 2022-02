TRAINING EXPERT Course à Obstacles Saint-Crespin Saint-Crespin Catégories d’évènement: Saint-Crespin

Seine-Maritime

TRAINING EXPERT Course à Obstacles Saint-Crespin, 12 mars 2022, Saint-Crespin. TRAINING EXPERT Course à Obstacles Saint-Crespin

2022-03-12 09:00:00 – 2022-03-12 13:00:00

Saint-Crespin Seine-Maritime Saint-Crespin Suite au succès de notre 1er training , de niveau confirmé, nous vous invitons pour le 2ème…

Un parcours d’environ 3 kms pour 20 obstacles et 130m de dénivelé positif, vous y attend!!!! Des nouveautés!

Après un échauffement d’une vingtaine de minutes, vous aurez le plaisir de découvrir l’ATOMIC BOOT CAMP, parcours à Obstacles créé par 2 éducateurs sportifs passionnés et pratiquant cette discipline depuis quelques années.

Durée de l’évènement: 4h Saint-Crespin

