Salle des Fêtes, Prébois (38), le mercredi 6 avril à 18:00

3 h de pratique dansée avec Virginie Debet et Robin Vargoz : D’abord entrer dans le corps sans complaisance mais à l’écoute de ses limites pour un training de danse contemporaine accompagné par le violon, la voix et les rythmes Trad trash de Robin. Puis des jeux corporels avec la partenaire « musique trad » Puis une vague dansée en continue pendant 1h à partir d’improvisations guidées. **Les Mercredis 6 et 13 avril** de 18h15 à 21h15 salle des fêtes de Prébois. Renseignements et inscription auprès de Virginie 06 75 23 89 81. Participation : 1 séance : 25 € , « Carte blanche à Robin » (3 séances de 3h) : 63€ organisé avec Opus news **Note d’intention artistique :** Ma pratique en bal s’est toujours nourrie de principes d’improvisation et de conscience corporelle acquis en danse contemporaine . Chaque danse est une relation intime et subtile avec une personne ou avec un groupe et avec la musique. Cette relation se développe comme une histoire sans parole, elle dépasse de loin l’aspect formel de la danse. Le plus intéressant est ce qui ne se voit pas entre les danseurs et entre les musiciens …. Et c’est ça qu’il m’intéresse de transmettre, d’approfondir… J’ai toujours été subjuguée par le pouvoir énergétique des danses traditionnelles. Qu’est ce qui nous fait danser si longtemps, toute une nuit sans peine ? Les « danses trad » suivraient elles des principes corporels de ressourcement énergétique ? La musique viendrait elle pour nous relier à quelquechose de vivifiant ? Je vous propose de goûter à la saveur de cette expérience. *source : événement [Training et atelier de danse](https://agendatrad.org/e/35891) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Robin Vargoz et Virginie Debet

