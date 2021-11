Training avec Gassama FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 15 décembre 2021, Lille.

Training avec Gassama

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le mercredi 15 décembre à 18:30

Vous connaissez bien désormais le principe des trainings : un créneau ouvert à tous et toutes, en pratique libre qui encourage les entrainements individuels dans un environnement de pairs bienveillant.e.s. On pimpe un peu ce training du 15 décembre en invitant Gassama, danseur en résidence chez nous, à s’entrainer sur ce créneaux à vos côtés. Gassama : Mahamadou « Gassama » Gassama est un artiste français que l’on qualifierait de poète des mouvements né, éduqué dans l’art du « bboying ». Avant gardiste dès son plus jeune âge, il a su marquer le monde des « cyphers » puis des battles à l’échelle nationale et internationale. Ce qui a inspiré les générations à venir précisément par son caractère singulier et son originalité. Dans l’intimité, il développe un langage propre à lui, organise sa philosophie de vie, basé sur son expérience et ses aspirations.

Gratuit – accès libre

Training

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T18:30:00 2021-12-15T22:00:00