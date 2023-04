Journée internationale des musées – Atelier zéro déchet et visite Multisenso rail Train World (musée du train situé dans l’ancienne gare), 18 mai 2023, Schaerbeek.

Journée internationale des musées – Atelier zéro déchet et visite Multisenso rail Jeudi 18 mai, 10h30, 12h30, 13h00, 14h00 Train World (musée du train situé dans l’ancienne gare) Atelier zéro déchet Quand ? de 10h30 à 12h30 OU de 14h à 16h MSR : De 11h à 12h Prix (atelier et entrée au musée) : adulte 18 euro Enfants de 7 à 17 ans : 14 € Entre 4 et 6 ans = 5€ Réservation obligatoire via webshoptrainworld.be

1. Multisenso Rail:

Quand ? 18 mai, de 11h à 12h00

Où : Rendez-vous au bookshop de Train World (dans le coin de la place princesse Elisabeth)

Durée : 1 heure

Prix (VG et entrée au musée) : adulte 18 euro Enfants de 7 à 17 ans : , 14 € Entre 4 et 6 ans = 5€ et en-dessous de 4 ans c’est gratuit.

2. Atelier ‘zero dechet’ (bilingue FR-NL) : de 10h30 à 12h30 OU de 14h à 16h

Participe à un atelier sur le thème du zéro déchet, animé par l’asbl bruxelloise Zero Waste Belgium. Lors de cet atelier, tu pourras confectionner un tawashi, une éponge zéro déchet, lavable et réutilisable, fait avec des chaussettes solitaires et dépareillées. Tu pourras également fabriquer toi-même ton dentifrice en poudre à base de quelques ingrédients de base simples et naturels.

Zero Waste Belgium est une association qui sensibilise les citoyens belges aux pratiques zéro déchet et zéro gaspillage. Au travers d’ateliers, l’association propose des solutions simples, conviviales et accessibles à tous et toutes. Elle accompagne également les particuliers, mais aussi les entreprises, les écoles, les mouvements de jeunesse…

Infos pratiques :

Quand ? 18 mai, de 10h30 à 12h30 OU de 14h à 16h

Où : 5, place princesse Elisabeth, 1030 Bruxelles (l’atelier se donne dans la salle des pas perdus du musée).

Durée : 2 heures

âge A partir de 5 ans

Prix (atelier et entrée au musée) : adulte 18 euro Enfants de 7 à 17 ans : 14 € Entre 4 et 6 ans = 5€

A apporter si possible : Une paire de chaussettes solitaires et dépareillées pour l’atelier tawashis et un petit bocal (plus large que haut) pour emporter le dentifrice en poudre.

Train World (musée du train situé dans l'ancienne gare) place princesse Elisabeth 5, 1030 Bruxelles Schaerbeek 1030 Bruxelles-Capitale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-18T10:30:00+02:00 – 2023-05-18T12:30:00+02:00

2023-05-18T14:00:00+02:00 – 2023-05-18T16:00:00+02:00

