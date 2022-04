Train touristique Le Veyn’Art Veynes Veynes Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Veynes

Train touristique Le Veyn’Art Veynes, 27 juillet 2022, Veynes. Train touristique Le Veyn’Art gare de Veynes – av Pierre Sémard Veynes-Dévoluy Veynes

2022-07-27 – 2022-07-27 gare de Veynes – av Pierre Sémard Veynes-Dévoluy

Veynes Hautes-Alpes Veynes C’est parti pour la saison 2022 du Veyn’Art, train touristique, artistique et historique des Alpes du sud.

Arrivée du train depuis Carnoules (Var)

Voyage entre Sisteron et Veynes et spectacle inaugural à Veynes.



Programme complet ci-dessous veynart.culture@ccbd.fr +33 6 65 77 41 89 http://www.veynart.fr/ gare de Veynes – av Pierre Sémard Veynes-Dévoluy Veynes

dernière mise à jour : 2022-04-12 par Office de Tourisme des Sources du Buëch

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Veynes Autres Lieu Veynes Adresse gare de Veynes - av Pierre Sémard Veynes-Dévoluy Ville Veynes lieuville gare de Veynes - av Pierre Sémard Veynes-Dévoluy Veynes Departement Hautes-Alpes

Veynes Veynes Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/veynes/

Train touristique Le Veyn’Art Veynes 2022-07-27 was last modified: by Train touristique Le Veyn’Art Veynes Veynes 27 juillet 2022 Hautes-Alpes Veynes

Veynes Hautes-Alpes