Train touristique – Le Veyn’Art « la traversée des Hautes-Alpes »

2023-07-28

Hautes-Alpes Veynes Le train touristique Veyn’art traversera les Hautes-Alpes !

Deux aller/retour dans la journée Veynes – Briançon avec commentaire touristique à bord et une animation artistique !



Possibilité de réserver une visite de la citadelle de Briançon. +33 4 92 57 27 43 http://www.veynart.fr/ Veynes

